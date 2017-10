Le “North Africa Climate Lab” verra le jour en janvier 2017

Le mouvement “Acacias for all” lancera officiellement, “le North Africa Climate Lab” en Janvier 2017, un centre de recherche et de formation collaboratif visant à accueillir les meilleurs experts de la restauration des sols à travers le monde pour résoudre les problèmes d’adaptation au changement climatique des communautés d’Afrique du Nord.

La première formation qu’organisera ce centre, du 7 au 22 janvier, à Bir Salah (Sfax) portera sur la Permaculture Design Certificate (PDC) et sera assurée par deux experts des zones arides, un américain Rhamis Kent, co-directeur du Permaculture Research Institute et un marocain, Omar Hajji, Fondateur de Marrakesh Organics.

Acacias for all (Acacias pour tous) est une entreprise sociale créée, en 2012, par l’association “Dream in Tunisia” (le rêve tunisien), qui a pour vocation de transformer les défis des zones rurales en opportunités durables.

C’est aussi, un système communautaire mis en place pour engager les communautés rurales dans la lutte contre la désertification, tout en redynamisant les économies locales et un mouvement qui a pour mission de restaurer 50% des terres dégradées/en cours de désertification, en Tunisie d’ici 2050, et pour ambition d’être répliqué au Maroc et en Algérie.

Il est à noter que Sarah Toumi, présidente de l’association Dream in Tunisia, et directrice générale d’Acacias for all, a fait partie des 30 jeunes entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans révélés par le magazine Forbes dans le célèbre classement “Under30”, de l’année 2016.