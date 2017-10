Tunisie Telecom renforce sa présence à Monastir

Tunisie Telecom renforce à un rythme soutenu sa relation de proximité avec ses clients, et ce partout où ils se trouvent.

La Direction Régionale de Tunisie Telecom à Monastir a inauguré, au cours de ce mois de décembre, trois nouveaux Espaces, dans des emplacements stratégiques et en plein centre-ville, et ce à Sahline (Avenue Taieb Mhiri), Zermedine (Avenue Habib Bourguiba) et à Bennen (Avenue Habib Bourguiba).

Pour rappel, la Direction Régionale de Tunisie Telecom à Monastir a inauguré au cours du mois d’août dernier l’ETT Combattant Suprême à Monastir.

Ainsi, à travers ces 4 nouveaux espaces, TT renforce sa présence à Monastir et améliore davantage la satisfaction de sa clientèle, car les nouveaux espaces mettent en valeur la vaste gamme de produits et services de Tunisie Telecom tout en adoptant un nouveau design et un concept ouvert et plus accueillant.