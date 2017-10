Tunisie – Emploi : CONECT lance le mentoring dans les régions

Après la phase formation, coaching et accompagnement de 55 entrepreneurs à Bizerte, Sidi Bouzid & Tataouine dans le cadre du projet CONECT/QFF, la CONECT organise, en collaboration avec Mercy Corps, un “Networking Event” autour du mentoring, le 29 avril 2015 au bureau CONECT Sidi Bouzid et le 30 avril 2015 au complexe culturel de Tataouine.

Des entrepreneurs établis dans les régions du sud seront présents en tant que mentors bénévoles, ils feront bénéficier les créateurs d’entreprises des régions de leurs expériences et expertises. Ces bénéficiaires du programme entrepreneurial CONECT /QFF ont des compétences à acquérir, des objectifs professionnels à atteindre et de nouvelles entreprises à développer.

CONECT a lancé son groupe fr.micromentor.org/conect sur la plateforme MicroMentor dans le but de développer l’entrepreneuriat dans les régions à travers le mentoring.

Plus de 5200 mentors à l’international sont actifs sur cette plateforme, jouissant en moyenne de 7 ans d’expérience professionnelle et de 14 ans d’encadrement et de gestion d’entreprise dans le domaine de la stratégie et de la planification commerciale, du marketing, des finances, des ventes, des questions juridiques, de la gestion, et bien plus.

Les entrepreneurs et les startups qui ont été connectés à des mentors à travers la plateforme MicroMentor augmentent en moyenne leurs revenus de 106 %.