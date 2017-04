Signature d’une convention de coopération bilatérale entre la Poste Tunisienne et la Poste de Djibouti

La Poste Tunisienne et la Poste de Djibouti ont signé, mardi 25 avril 2017, une convention bilatérale de coopération dans le domaine des services numérique à savoir les services de paiement via mobile et les services financiers innovants notamment le service mandat minute et les mandats organisme.

Ce partenariat permettra de renforcer la coopération entre les deux institutions dans le domaine des services postaux notamment le Courrier d’Entreprise, le Courrier Hybride et le Webtelegram ainsi que la promotion des activités philatéliques, précise un communiqué de la poste tunisienne publié, mercredi.

Une cérémonie organisée au siège du ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique sous l’égide du ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique Mohamed Anouar Maarouf et en présence de Habib Dababi Secrétaire d’Etat Chargé de l’Economie Numérique et de Younouss Djibrine Secrétaire Général de l’Union Panafricaine des Postes ” UPAP “.

La convention a été signée conjointement par Moez Chakchouk PDG de la Poste Tunisienne et Bahnan Ali Maidal Directeur général de la Poste de Djibouti, précise le communiqué.