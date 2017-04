Manouba : LaÂ Fondation BIAT lance le concours “Spark Design” pour le dÃ©veloppement des applications mobiles

Le premier concours “Spark Design” pour le développement des applications mobiles dans le domaine du design a été lancé, mercredi 26 courant, à l’initiative de la fondation BIAT (Banque internationale arabe de Tunisie).

Ce concours, qui se poursuit durant deux journées entières, est destiné aux étudiants de l’Ecole Supérieur des Sciences et Technologies du Design ESSTED (DenDen) et de l’Institut Supérieur des Arts Multimédia (Manouba).

Selon le directeur de l’ESSTED, Anis Semlali, ce concours a pour objectif d’inciter les jeunes à la création et à l’innovation dans le domaine du design à travers l’exploitation des nouvelles technologies.

De telles initiatives, a-t-il souligné, permettent aux étudiants d’acquérir de nouvelles compétences et d’enrichir leur formation, ajoutant que des prix seront attribués aux lauréats.

Ce concours, a-t-il dit, se tient en marge de la 2ème édition des Rencontres Annuelles Internationales du Design (RAID) 2017, qui se dérouleront du 26 au 28 avril à l’ESSTED, sur le thème “Objet(s) post-numérique(s)”.

Ce rendez-vous, qui enregistre la participation d’étudiants arabes et étrangers en particulier du Maroc, Algérie, Belgique, France, Tchèque et Italie, propose plusieurs ateliers thématiques portant notamment sur le design numérique, l’espace virtuel ainsi que les contenus numériques et l’impact social.

Développé par la Fondation BIAT, le projet Spark (Ateliers d’idéation) est un programme ludique et innovant ayant pour objectif d’inspirer et d’initier les jeunes et les étudiants à innover, à élaborer des idées et à créer des prototypes de leurs futurs projets. Deux éditions de ce programme ont été organisées l’année dernière à l’Institut des hautes études commerciales (IHEC) de Carthage en mai 2016 et à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) en novembre 2016.