Tunisie : Les cantines scolaires et de l’armée pour absorber l’excédent de la production d’agrumes

La récolte des agrumes a atteint un niveau record de 700.000 tonnes, soit 200.000 tonnes de plus par rapport aux prévisions initiales. Cette production excédentaire pose un problème de commercialisation, reconnaît le ministre de l’Agriculture, Samir Betaieb, qui a annoncé, jeudi, que son département est en train d’explorer des pistes pour aider les producteurs à écouler les excédents de production.

Lors d’une réunion, à Tunis, avec les producteurs des agrumes et à laquelle a été présent le secrétaire d’Etat à la production agricole, le ministre de l’Agriculture a déclaré que parmi les solutions identifiées, l’approvisionnement des restaurants scolaires et universitaires, de l’armée nationale et des services de la sécurité, en plus de l’organisation de marchés de vente des agrumes dans les délégations.

Des agrumiculteurs de Béni Khalled et Menzel Bouzalfa de la région de Nabeul ont bloqué, mercredi, la route reliant Menzel Bouzalfa et Béni Khaled et ont jeté des quantités importantes d’agrumes, en protestation contre « l’insouciance de l’autorité de tutelle face aux difficultés rencontrées par les producteurs dans la commercialisation de leurs produits ».