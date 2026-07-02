La direction régionale de la santé à l’Ariana a organisé mercredi une journée de sensibilisation à l’importance de la prévention, du dépistage et du diagnostic précoce du cancer colorectal.

Cette initiative vise à inciter les citoyens à se soumettre au dépistage précoce, considéré comme le moyen le plus efficace de prévention et d’augmentation des chances de traitement et de guérison des cancers du côlon et du rectum.

Mardi, une journée similaire avait été tenue au centre de santé de base de Borj El Amri, sous le slogan “Ensemble pour une meilleure santé et le dépistage précoce sauve des vies”.