L’ouvrage « Journalistes Tunisiens aux Talents Multiples (1956-2026) » du journaliste Mohamed Mamoun Abassi vient de paraitre aux éditions Sikelli.

En 136 pages de format moyen, l’auteur a conçu son travail comme un ouvrage de référence documentaire.

Mohamed Mamoun Abassi vise à « rendre hommage à tous ses collègues, hommes et femmes, qui ont excellé dans leur travail journalistique au sein de leurs entreprises de presse et qui ont continué à briller dans d’autres domaines, parallèlement à leur activité professionnelle ou après leur retraite, en s’épanouissant dans leur vie personnelle et professionnelle » dit-il dans un communiqué. Ces expériences, tout en enrichissant la vie culturelle, artistique et sportive, permettent au public de découvrir une autre facette des journalistes, ajoute l’auteur.

L’ouvrage a été préfacé par le professeur universitaire, Mehdi Jendoubi, spécialisé dans les domaines de la presse et de la communication, selon la même source.

Pour rappel, Mohamed Mamoun Abassi, est un ancien rédacteur en chef à l’Agence Tunis Afrique Presse TAP. Il a occupé, de 1979 à 1990, le poste de chargé des relations avec la presse au cabinet de l’ancien secrétaire général de la Ligue des États arabes, Chedli Klibi, avait déjà publié deux autres ouvrages à savoir « Itinéraire d’un journaliste à l’Agence Tunis Afrique Presse et à la Ligue des États arabes», en 2024, et « La Ligue des États arabes à Tunis (1979 – 1990) », en 2025.