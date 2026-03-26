La ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Reem Alabali Radovan, a affirmé la disposition de son gouvernement à appuyer les efforts de développement de la Tunisie et à examiner les différents programmes et projets proposés par Tunis.

Ces propos ont été tenus mercredi lors d’une réunion à Berlin avec le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, en visite officielle en Allemagne.

La responsable allemande a souligné l’importance d’impliquer le secteur privé et de renforcer les échanges de délégations économiques entre les deux pays, dans le cadre de la mise en œuvre de projets de développement, tant dans le secteur public que privé.

Elle s’est également félicitée du niveau de coopération bilatérale, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

De son côté, Nafti a présenté des indicateurs jugés positifs de l’économie tunisienne et a réaffirmé l’intérêt accordé au renforcement de la coopération avec le partenaire allemand dans plusieurs domaines, notamment la gestion des ressources en eau, la transition énergétique et numérique, le développement durable, la formation professionnelle et l’emploi.

Il a, dans ce cadre, mis en avant le rôle de Agence allemande de coopération internationale et de Banque allemande de développement dans l’appui à cette coopération.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de bien préparer les prochaines échéances bilatérales afin de consolider un partenariat équilibré, fondé sur l’égalité et le respect mutuel, et de définir des projets de développement visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Il a en outre souligné l’importance d’aligner ces projets sur les priorités nationales, conformément au plan de développement 2026-2030.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de hisser leur coopération au rang de partenariat stratégique, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.