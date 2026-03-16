Le marché boursier a clôturé la séance du lundi sur une note morose. Le benchmark a cédé -1,14 % à 15 237,45 points dans un modeste volume de 5,5 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ENNAKL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 67 mille dinars, l’action a signé une avancée de 6 % à 18,550 D.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de l’accumulateur de batteries a inscrit une hausse de 2,7 % à 3,040 D en drainant des capitaux de 17 mille dinars.

Le titre ATTIJARI BANK s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –4,7 % à 70,510 D, en drainant le plus important volume sur la séance, soit 1,4 MD.

Dans le registre des baisses, le titre TUNIS Ré a régressé de –3,3 % à 14,120 D. L’action du pur réassureur a alimenté le marché avec des capitaux de 121 mille dinars.

Le titre UNIMED a figuré parmi les valeurs les plus échangés. L’action du laboratoire pharmaceutique s’est délestée de -2 % à 8,630 Dt en alimentant le marché avec des capitaux de 531 mille dinars.