La Chambre de commerce et d’industrie du Cap Bon pour les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan a organisé, vendredi, dans la ville de Nabeul, une journée d’information à l’occasion du lancement du projet “Cluster Atlas 4 Med”, dédié à la promotion du tourisme rural et à sa numérisation en Méditerranée.

Cette journée a été consacrée à la présentation des composantes et des objectifs du projet, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme de coopération transfrontalière “Interreg NEXT MED”, visant à soutenir la transformation numérique et à renforcer la compétitivité et la durabilité des petites et moyennes entreprises ainsi que des start-up.

Le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Cap Bon pour les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan, Moez Hassan, a présenté à l’Agence TAP la journée d’information consacrée au lancement du projet « Cluster Atlas 4 Med », destinée à renforcer la coopération et à développer le tourisme rural dans l’espace méditerranéen, en y intégrant la numérisation et l’amélioration de son organisation.

Ce projet, d’une durée de trois ans et financé à hauteur de 1,7 million d’euros, regroupe sept pays méditerranéens, l’Italie, chef de file, la Tunisie, l’Espagne, la Turquie, Malte, l’Égypte et la Grèce.

Chaque pays partenaire élaborera un plan d’action local tout en favorisant l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les membres, mobilisant ainsi les dynamiques des clusters économiques.

Parmi les initiatives prévues figurent la création du « Meta-Cluster Atlas », premier regroupement méditerranéen de PME du tourisme rural, le lancement d’une plateforme numérique durable pour un tourisme inclusif et vert, le développement d’un programme de formation à la numérisation, ainsi que la mise en place d’indicateurs de maturité numérique et d’une base de données commune.

Environ 150 PME, 28 autorités publiques, 22 institutions de formation et 31 structures d’appui aux entreprises bénéficieront de ces dispositifs, visant à valoriser le patrimoine culturel, économique et social des zones rurales et à soutenir le développement local.

Le plan d’action tunisien, centré sur le gouvernorat de Nabeul comme région pilote, sera élaboré selon une approche participative impliquant acteurs publics et privés, associations et institutions universitaires. Il permettra de dresser une vision intégrée du tourisme rural, d’identifier défis et solutions, et de structurer la croissance du secteur grâce à des données actualisées et numérisées adaptées aux spécificités locales.

En effet, le projet offrira des programmes de formation et d’accompagnement, facilitera la numérisation des gîtes ruraux et maisons d’hôtes, et créera de nouvelles opportunités d’innovation et de diversification, renforçant la compétitivité des acteurs du tourisme rural dans une économie méditerranéenne durable et inclusive.