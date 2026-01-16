La médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) organise, jeudi 22 janvier à 18h, une rencontre-débat avec l’historien Mohamed El Aziz Ben Achour, à l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture (21–25 janvier 2026), placée sous le thème « Villes et campagnes ».

La rencontre portera sur son dernier ouvrage, La médina aux temps des pachas beys : architecture, société, culture, publié en 2025 aux éditions Leaders. Ce livre de 242 pages explore la médina de Tunis à travers l’analyse de son architecture domestique et palatiale, de ses modes de vie, de ses pratiques sociales et de ses expressions culturelles à l’époque des pachas beys. En s’appuyant sur une lecture fine du bâti ancien, l’auteur met en lumière les interactions entre espace, pouvoir et société, restituant la vie quotidienne des citadins et l’évolution d’un patrimoine pluriséculaire.

Historien, universitaire et spécialiste reconnu de l’histoire urbaine et sociale de Tunis, Mohamed El Aziz Ben Achour est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence consacrés à la capitale et à sa médina. Ses travaux se distinguent par une approche qui conjugue rigueur scientifique et écriture accessible, offrant une lecture renouvelée du patrimoine tunisien.

Le débat sera modéré par l’historienne Kmar Ben Dena et sera suivi d’une séance de vente-dédicace en partenariat avec la librairie Al Kitab. L’ouvrage a bénéficié du programme d’aide à la publication (PAP) 2025 de l’Institut français de Tunisie.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.