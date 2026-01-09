Une séance de travail sur les perspectives de coopération entre les secteurs culturel et universitaire s’est tenue jeudi au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le cadre de l’accord-cadre liant les ministères des Affaires culturelles et de l’Enseignement supérieur, selon un communiqué de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) publié en fin d’après-midi sur sa page Facebook.

La réunion a porté sur les modalités de renforcement du partenariat et de la complémentarité entre les deux parties, en vue de la valorisation du patrimoine national et du développement des industries culturelles et créatives. Elle a réuni la directrice générale de l’AMVPPC, Rabia Belfguira, la directrice générale des affaires estudiantines, Ahlam Dakhlaoui, ainsi que des cadres des deux institutions.

Parmi les axes de coopération examinés figure la numérisation du patrimoine, à travers des partenariats avec des établissements universitaires spécialisés en multimédia et en technologies modernes. Cette démarche pourrait notamment prendre la forme de projets collaboratifs ou d’un hackathon national, visant à assurer une documentation scientifique du patrimoine et à en faciliter l’accès.

Les discussions ont également porté sur le développement et la valorisation de produits culturels inspirés du patrimoine, en collaboration avec les établissements des beaux-arts. Il a été proposé d’organiser des manifestations périodiques dédiées à différentes formes de création patrimoniale, telles que la poterie de Sejnane, la mosaïque ou le verre, ainsi que des expositions régulières pour en promouvoir les spécificités esthétiques et historiques.

La possibilité d’organiser des journées du patrimoine tunisien à la Maison de la Tunisie à Paris a par ailleurs été évoquée. Cette initiative viserait à faire connaître le patrimoine matériel et immatériel tunisien auprès de la communauté tunisienne en France, en particulier les étudiants.

Les participants ont également abordé l’organisation de visites encadrées au profit des étudiants lors des manifestations culturelles nationales, notamment durant le Mois du patrimoine, ainsi que la production de films documentaires promotionnels sur le patrimoine, en partenariat avec des institutions universitaires spécialisées dans l’audiovisuel.

À l’issue de la réunion, les deux parties sont convenues d’élaborer un projet de calendrier de travail commun définissant les programmes, les échéances et les domaines d’intervention, qui sera soumis ultérieurement aux autorités de tutelle pour validation.