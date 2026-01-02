La Tunisie affronte le Mali samedi à 20h00 au stade Mohammed V de Casablanca pour les huitièmes de finale de la CAN-2025. Ce choc des Aigles est crucial pour les deux équipes, qui abordent la rencontre sous forte pression après des parcours en phase de groupes jugés irréguliers.

Les Aigles de Carthage n’ont enregistré qu’une victoire lors de la phase de poules, contre l’Ouganda (3-1), suivie d’un nul face à la Tanzanie (1-1) et d’une défaite contre le Nigéria (2-3). Le Mali, de son côté, n’a remporté aucun match mais a concédé trois nuls, dont un 1-1 contre le Maroc, pays hôte.

Efficacité offensive et vigilance défensive

Si la Tunisie a inscrit six buts en trois matches – son meilleur total depuis 2017 – la défense reste un point faible. Le gardien Aymen Dahmen a encaissé cinq buts, ce qui impose des ajustements sur le placement, la couverture défensive et le pressing collectif. La concentration et la discipline tactique sont désormais impératives, car toute erreur pourrait coûter cher à ce stade à élimination directe.

Composition probable et options tactiques

Le sélectionneur Sami Trabelsi devrait aligner Aymen Dahmen dans les buts, avec Dylan Bronn et Montassar Talbi en charnière centrale, et Yan Valery et Ali Abdi aux latéraux. Au milieu, Ellyes Skhiri jouera en sentinelle devant la défense, tandis que Hannibal Mejbri aura plus de liberté pour participer à la construction du jeu. Ismaël Gharbi pourrait compléter le trio au milieu, après une prestation satisfaisante contre la Tanzanie.

La ligne offensive reste incertaine, dépendant de l’état de forme et médical d’Elyes Saad et Elyes Achouri. Hazem Mestouri, Firas Chaouat, Seifeddine Jaziri et Sebastian Tounekti figurent parmi les options sur le banc.

Historique des confrontations

Tunisie et Mali se sont affrontés lors des trois dernières éditions de la CAN : une victoire malienne (1-0) en 2021 et deux matches nuls (1-1) en 2019 et 2023. Leur dernière rencontre avant cette CAN remonte aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022, avec une victoire tunisienne à l’aller (1-0) et un nul au retour (0-0). Un match marquant reste également le 2-0 pour le Mali lors de la CAN-1994.

Arbitrage et encadrement

La CAF a désigné l’arbitre sud-africain Tom Abongile pour diriger la rencontre. Il sera assisté de Siwela Zakhele (RSA) et Phatsoane Souru (LES), tandis que le VAR sera confié au Zimbabwéen Chimene Brighton.