La journée du 27 novembre s’ouvre sur un temps froid dans l’ensemble du territoire. Les régions du nord enregistrent des pluies éparses, tandis que les zones côtières nord subissent des passages orageux. À l’extrême nord-ouest, les précipitations deviennent parfois denses. Le reste du pays connaît seulement des passages nuageux, avec un risque de chutes de neige sur les hauteurs de l’ouest.

Pluies irrégulières au nord

Les averses se concentrent sur la frange nord du pays. Sur les régions côtières, les orages restent temporaires. À l’extrême nord-ouest, les pluies prennent localement plus d’intensité.

Vent soutenu et mer agitée

Le vent de nord-ouest souffle relativement fort, voire localement fort sur le nord et le centre, surtout près des côtes. Dans les autres régions, il reste modéré. Ce régime venteux contribue à renforcer la sensation de froid et alimente l’instabilité atmosphérique sur le littoral nord.

Les conditions maritimes demeurent difficiles. La mer est houleuse au nord et agitée à très agitée sur les autres côtes.

Températures en baisse

Les températures poursuivent leur baisse. Les maximales varient entre 12 et 16 °C dans la plupart des régions. Elles atteignent 8 °C sur les hauteurs ouest, où le risque de chutes de neige demeure présent.