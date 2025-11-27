L’Atlético Madrid a signé une victoire décisive mercredi soir au Metropolitano en battant l’Inter Milan dans les arrêts de jeu (2–1). Ce succès permet aux Madrilènes de revenir à un point de la tête du groupe lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. L’Inter, jusqu’alors invaincu, concède sa première défaite de la saison européenne.

Un début de match idéal pour les Madrilènes

L’Atlético a rapidement ouvert la voie. Julián Alvarez a inscrit le premier but dès la 11e minute. L’action a donné le ton d’un match engagé où les Espagnols ont cherché à imposer leur rythme. L’Inter, menée pour la première fois dans la compétition cette saison, a tenté de réagir sans parvenir à renverser immédiatement la dynamique.

L’Inter revient dans le match

Au retour des vestiaires, les Italiens ont trouvé les ressources pour égaliser. À la 53e minute, Zielinski a conclu un une-deux précis avec Bonny. Ce but a relancé la rencontre et installé un rapport de forces plus équilibré. L’Atlético a alors durci son pressing et multiplié les offensives, cherchant à reprendre l’avantage sans dénaturer sa structure défensive.

Giménez délivre Madrid dans le temps additionnel

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, José María Giménez a offert trois points essentiels à l’Atlético. Le défenseur uruguayen a catapulté de la tête un corner travaillé et parfaitement adressé par Antoine Griezmann à la 93e minute. Cette action décisive a scellé la première défaite européenne de l’Inter cette saison et redoré les ambitions madrilènes.

Un groupe relancé avant la dernière journée

Avec cette victoire, l’Atlético Madrid totalise désormais 9 points. Les Espagnols reviennent à une longueur de l’Inter, toujours leader avec 12 points. Les deux équipes restent en position favorable avant la dernière journée, mais l’enjeu de la qualification directe pour les huitièmes de finale sera déterminant lors de l’ultime confrontation du groupe.