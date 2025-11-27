Rien ne va plus pour Liverpool. En pleine période de doutes en Premier League, les Reds ont subi une lourde défaite à Anfield face au PSV Eindhoven (4-1), mercredi soir en Ligue des champions. Les Néerlandais, impressionnants de réalisme, ont dominé la rencontre de bout en bout.

Un PSV clinique, un Liverpool dépassé

Dès la 6e minute, Ivan Perisic ouvre le score sur penalty, plongeant Anfield dans le silence. Liverpool réagit rapidement grâce à Dominik Szoboszlai, qui égalise d’une belle frappe à la 16e minute. Mais ce sera finalement le seul moment de joie pour les hommes de Jürgen Klopp.

Au retour des vestiaires, le PSV accélère et Guus Til redonne l’avantage aux visiteurs à la 56e. Couhaib Driouech, intenable, fait ensuite exploser la défense anglaise en inscrivant un doublé (73e, 90e+2), scellant une victoire nette et sans appel.

Arsenal fait tomber le Bayern et s’envole

Dans l’autre choc de la soirée, Arsenal a infligé au Bayern Munich sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Les Gunners se sont imposés 3-1 à l’Emirates Stadium, décrochant au passage un cinquième succès en cinq journées de Ligue des champions.

Jurriën Timber a ouvert le score à la 22e minute avant l’égalisation de Lennart Karl (32e). Mais Arsenal a repris le contrôle grâce à Noni Madueke (69e) puis Gabriel Martinelli (77e), mettant fin à l’invincibilité bavaroise.

Les Londoniens prennent ainsi seuls la tête de leur groupe, tandis que Liverpool devra impérativement réagir pour éviter une fin de parcours prématurée.