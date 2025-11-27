Près de deux millions de billets pour le Mondial 2026 ont été vendus lors des deux premières phases de commercialisation. La FIFA a annoncé ce chiffre mercredi, soulignant l’intérêt mondial suscité par une édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La troisième phase de vente s’ouvrira le 11 décembre.

Les commandes proviennent de 212 pays et territoires. Les résidents américains, canadiens et mexicains ont été les plus actifs jusqu’ici, selon la FIFA. Ils sont suivis par les supporters d’Angleterre, d’Allemagne, du Brésil, de Colombie, d’Espagne, d’Argentine et de France.

Réactions de la FIFA avant le tirage au sort final

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué l’enthousiasme des supporters : « Félicitations à tous ceux qui ont déjà réservé leurs places ». Il a rappelé que ceux n’ayant pas encore acheté de billets auront une nouvelle occasion dès l’ouverture de la prochaine phase, prévue quelques jours après le tirage au sort final à Washington.

Heimo Schirgi, directeur général de la Coupe du monde 2026, a noté que 42 équipes sont déjà qualifiées. Il évoque un « engouement mondial » et estime que le tirage au sort permettra de connaître la plupart des affiches, les stades concernés et les horaires des rencontres.

Une troisième phase ouverte à tous les supporters

La troisième phase se déroulera sous la forme d’un tirage de sélection aléatoire. Les inscriptions seront ouvertes du 11 décembre à 11h00 ET (17h00 CET) jusqu’au 13 janvier, sur FIFA.com/tickets. Le communiqué précise que le moment de l’inscription n’aura aucune incidence sur les chances d’être sélectionné.

Les participants devront choisir les matches souhaités ainsi que les catégories de billets. Si leur demande est retenue, totalement ou en partie, ils recevront une notification par courriel. Leur compte bancaire sera débité en février. Les billets restants seront ensuite proposés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Précisions sur les conditions d’achat et de voyage

La FIFA rappelle que seules les ventes effectuées via FIFA.com/tickets sont garanties. Elle souligne que l’achat d’un billet ne constitue pas une autorisation d’entrée dans les pays hôtes. Les spectateurs concernés doivent vérifier eux-mêmes les exigences en matière de visa.

Des formules d’hospitalité incluant des billets sont déjà disponibles via le partenaire officiel On Location. Le communiqué ne fournit pas d’autres détails sur ces offres, qui demeurent accessibles indépendamment de la phase de vente classique.