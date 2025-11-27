Le Paris-Saint Germain a obtenu, mercredi soir, une victoire importante contre Tottenham (5-3) au Parc des Princes. Cette performance offre aux Parisiens leur quatrième succès en cinq rencontres de Ligue des champions cette saison. Portée par un triplé de Vitinha, l’équipe de Luis Enrique a su renverser à plusieurs reprises une formation de Tottenham offensive et efficace.

Le PSG avait pourtant mal débuté. Les Spurs ont posé beaucoup de problèmes dans la première demi-heure grâce à une approche tactique incisive. Paris a dû s’adapter pour reprendre le contrôle d’un match marqué par une succession de rebondissements et d’égalités.

Vitinha, homme fort d’un match ouvert

Tottenham ouvre le score à la 35ᵉ minute. Richarlison profite d’un centre bien ajusté pour reprendre de la tête, à bout portant, et tromper la défense parisienne. Dix minutes plus tard, Vitinha égalise d’une frappe remarquable, servi par Ndjantou (45ᵉ). Le milieu portugais marque ainsi le premier but d’une soirée décisive pour lui.

Le scénario se répète au retour des vestiaires. Après une sortie ratée de Lucas Chevalier, Kolo Muani redonne l’avantage à Tottenham dès la 50ᵉ minute. Le PSG réagit immédiatement. Vitinha signe un deuxième but à la 53ᵉ, d’une nouvelle frappe précise dans la surface.

Une seconde période prolifique

Paris prend l’avantage grâce à Fabian Ruiz (59ᵉ), puis Willian Pacho inscrit un quatrième but parisien à la 65ᵉ minute. Les Spurs reviennent toutefois dans la course grâce à Kolo Muani, auteur d’un doublé à la 72ᵉ minute, confirmant la qualité de l’attaque londonienne.

C’est finalement un penalty transformé par Vitinha à la 76ᵉ minute qui scelle la victoire parisienne. Ce triplé offre au milieu portugais un rôle central dans un match particulièrement animé.

Un PSG rassurant malgré les absences

Battus début novembre face au Bayern Munich, les Parisiens retrouvent de la confiance. Ils signent un succès notable malgré des absences importantes telles qu’Achraf Hakimi ou Désiré Doué. Le groupe a démontré une capacité à réagir, à reprendre la main dans les moments critiques et à dominer un adversaire offensif.

La victoire confirme la solidité du PSG dans cette phase de Ligue des champions, même s’il a souvent été mené et bousculé. Paris sort de ce match avec un bilan offensif convaincant et une prestation individuelle marquante de Vitinha, déterminante dans la construction du résultat final.