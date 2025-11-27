La Banque mondiale (BM) prévoit un taux de croissance de l’économie tunisienne de 2,6% en 2025, soutenue par les secteurs de l’agriculture, de la construction, du tourisme, et du transport, a indiqué l’économiste pays pour la Tunisie à la Banque mondiale, Lodewijk Smets, lors d’une table ronde tenue mercredi, 26 novembre 2025, pour présenter le Bulletin de Conjoncture économique pour la Tunisie intitulé «Renforcer les filets de sécurité sociale pour plus d’efficacité et d’équité Automne 2025»

Selon le rapport de la BM, les estimations de croissance pour 2025 ont été révisées à la hausse par rapport aux 1,9 % prévus au printemps 2025, à la suite des bons résultats enregistrés au deuxième trimestre, avec une croissance trimestrielle atteignant 3,2 % en glissement annuel.

Après une croissance limitée en 2023–2024, l’économie tunisienne devrait progresser de 2,6 % en 2025, soutenue par un rebond de la production agricole, en particulier de l’huile d’olive et des céréales, et par une augmentation de l’activité dans le secteur de la construction.

Des conditions climatiques favorables ont permis au secteur agricole de se remettre des pertes subies en 2023, tandis que le secteur de la construction rebondit également après quatre années de stagnation.

Le secteur du tourisme devrait contribuer positivement à la croissance en 2025. Néanmoins, l’incertitude accrue qui pèse sur le commerce mondial pourrait peser sur l’économie en freinant la demande extérieure, en particulier celle de l’UE, principal marché d’exportation de la Tunisie.

En outre, la baisse de 14 % de la valeur ajoutée des activités financières au premier semestre 2025 exerce une pression à la baisse sur la croissance économique globale.

Redressement de l’économie tunisienne durant les neuf premiers mois de 2025, grâce à une reprise sectorielle

Selon l’économiste pays à la BM, l’économie tunisienne s’est redressée, durant les neuf premiers mois de 2025, grâce à une reprise sectorielle, atteignant ainsi un taux de 2,4 %, grâce à la reprise du secteur agricole et à l’augmentation de l’activité dans les secteurs de la construction et du tourisme.

Des conditions climatiques favorables ont soutenu la croissance du secteur agricole en 2025 (croissance de 9,5 % en glissement annuel), compensant ainsi les pertes enregistrées en 2023, (lorsque le PIB sectoriel avait chuté de 14 %).

La croissance de l’agriculture a été tirée par l’huile d’olive (+55 %) et les céréales (+70 %) pendant la récolte 2024–2025.

Le secteur de la construction a connu, également, une croissance positive en 2025 (5,7 %) après quatre années de stagnation. Bien qu’il soit resté en deçà de son niveau d’avant la pandémie, le secteur du tourisme a contribué à la croissance, comme en témoigne l’augmentation du nombre d’arrivées de touristes.

Le secteur financier a connu une forte baisse (–8,8 %) en raison de modifications du cadre réglementaire, notamment une augmentation de 35 % à 40 % du taux d’imposition des sociétés pour les institutions financières. Le secteur des hydrocarbures s’est contracté de 10,5 %, reflétant ainsi la fermeture progressive de divers champs et l’absence de nouveaux investissements.