Le Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a présidé, mardi 25 novembre 2025, à Genève, la délégation tunisienne qui participe au 4ème examen de la politique et des pratiques commerciales de la Tunisie avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Intervenant, à cette occasion, Abid a affirmé que la Tunisie, membre fondateur de l’OMC, renouvelle son engagement en faveur d’un système commercial multilatéral fiable, juste et inclusif qui consacre le principe de la transparence. Il s’agit d’un mécanisme d’examen périodique des politiques commerciales des pays.

Le ministre du commerce a passé en revue, à cette occasion, les fondements du processus de réforme dans lequel la Tunisie s’est engagée, basé sur un ensemble de principes visant à concrétiser une approche de réforme intégrée dans ses dimensions politique, économique et sociale.

Il a expliqué que grâce à l’ adhésion de la Tunisie à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et au Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), le pays a pu stimuler ses échanges commerciaux avec les pays du continent africain et consolider sa position en tant que plateforme économique durable entre l’Afrique et l’Europe.

Abid a, également, mis en exergue l’évolution des exportations tunisiennes, notamment dans les domaines des industries mécaniques, électriques, chimiques et pharmaceutiques.

Il a, aussi, souligné l’engagement de la Tunisie dans un processus visant à renforcer son système économique essentiellement, par l’élargissement de l’assiette fiscale, la lutte contre l’évasion fiscale, l’appui à l’innovation et le renforcement de la transparence et l’incitation à l’investissement.

Par ailleurs, le Ministre du commerce a fait savoir que le projet national stratégique du guichet électronique unique est une réforme structurelle qui assure la numérisation de toutes les procédures du commerce extérieur.

Il s’agit d’intégrer toutes les parties prenantes, du secteur public, impliquées dans les opérations d’importation, d’exportation et de transit au sein d’une plateforme numérique unifiée.