La cheffe du gouvernement, Sarah Zafrani Zanzri, a annoncé la mise en œuvre d’un programme global de restructuration des établissements et entreprises publics, dans le cadre d’une réforme profonde du secteur public visant à en améliorer l’efficacité.

Lors de la présentation de la déclaration relative au projet du budget de l’État, du budget économique et du projet de loi de finances pour 2026, la cheffe du gouvernement a souligné que la réduction du nombre d’entreprises publiques et la fusion de certaines d’entre elles est désormais une nécessité urgente, afin de rationaliser les dépenses, assurer la pérennité du service public et améliorer la qualité des prestations.

Sarah Zafrani a précisé que plusieurs de ces institutions pèsent lourdement sur les finances publiques sans générer de rendement significatif.