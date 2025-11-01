À l’approche de son duel européen face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain reçoit l’OGC Nice ce samedi 1er novembre à 17h00 au Parc des Princes, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Les Parisiens, leaders du championnat, espèrent aborder sereinement leur rendez-vous de Ligue des champions en retrouvant la victoire à domicile, après deux matchs nuls consécutifs en championnat – face au RC Strasbourg (3-3) puis au FC Lorient (1-1).

En face, les Niçois arrivent en confiance. Les hommes de Francesco Farioli restent sur deux succès de rang : un 2-1 à Rennes et un 2-0 face à Lyon. Ils tenteront de confirmer leur bonne dynamique face à l’ogre parisien.

🔹 Lieu : Parc des Princes, Paris

🔹 Heure : 17h00

🔹 Date : Samedi 1er novembre 2025

🔹 Diffusion TV : beIN Sports 1.