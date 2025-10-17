Les équipementiers tunisiens affirment leur présence au salon Equip’Auto, illustrant la progression continue d’une industrie qui avance en consolidant ses réussites.



Interview avec Khelil Chaibi, Président de la CCI Tuniso-Française.

Votre statut de président de la Chambre de Commerce et d’industrie tuniso fançaise vous met en rapport de proximité avec le salon.

Ma relation avec le salon remonte à plus longtemps. Déjà dès l’année 1996 j’ai participé au salon en ma qualité d’industriel. ‘’Équipe-Auto’’ se tenait à l’époque au parc de Villepinte avant de migrer au Palais des expositions de la Porte de Versailles.

Le salon a réalisé une belle trajectoire et s’est construit une grande notoriété dans l’univers francophone.. Chemin faisant il a acquis un rayonnement beaucoup plus étendu. Et pour ce qui est des opérateurs maghrébins dans les diverses filières de la mobilité je dirais que c’est The place to Be.

Pour sa part la CCITF, partenaire de promo salons France organise la veille de chaque édition du salon qvec un point de presse et une campagne de communication à l’adresse de nos adhérents. Il s’agit de motiver les exposants à participer. Ainsi que des visiteurs notamment des importateurs de pièces de rechange.

Le salon est-il une vitrine commerciale ou une bourse d’affaires ?

C’est à la fois l’un et l’autre. Le salon a acquis une grande notoriété. Et, l’affluence est constituée majoritairement de professionnels. C’est par conséquent une plateforme commerciale d’envergure. Étant également la foire ou les équipementiers viennent exposer leurs produits, il est également une bourse d’affaires avec un grand potentiel de partenariat.

Comment appréciez vous l’offre des opérateurs tunisiens ?

Je dirais qu’elle est variée et compétitive. L’offre tunisienne cible la qualité et cet élément constitue un excellent effet d’appel pour le business. Outre que nos entreprises ont su générer une large gamme de solutions de connectivité destinée à la mobilité.

Des équipementiers tunisiens sont établis sous leur propre enseigne et d’autres sont en partenariat avec des enseignes françaises et allemandes. Cela nous donne un large spectre et donne de la consistance à notre sainte valeur. Nos opérateurs se prévalent d’une expérience riche et variée et nous avons l’ambition de toujours progresser.

Il n’existe pas de constructeur automobile en Tunisie. Est-ce un handicap pour notre chaîne de valeur de mobilité ?

Notre marché domestique n’a pas la taille critique qui motiverait un constructeur automobile. Parallèlement nous avons constitué une position forte et même en pointe dans la filière des équipements automobiles.

Par ailleurs je pense que nous gardons toutes nos chances intactes pour les voitures électriques.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

