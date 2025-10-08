La Tunisie est parvenue à rembourser ses dettes extérieures à hauteur de 125% jusqu’à fin septembre 2025, dépassant l’objectif prévu dans le cadre de la loi de finances, lequel (objectif) est estimé à 8 469 millions de dinars (MD).

De ce fait la Tunisie a réglé la totalité de ses dettes extérieures au titre de l’année 2025, trois mois avant la fin d’année, enregistrant, ainsi, un niveau d’épargne satisfaisant et une baisse de l’endettement extérieur de manière générale.

Grâce à la politique d’autonomie, l’économie nationale est parvenue au cours des dernières années à couvrir ses besoins en financement extérieur avec succès, sans recourir aux bailleurs de fonds internationaux.

Le pays a, généralement, pu rembourser l’intégralité de ses dettes extérieures, grâce aux réserves en devises issues du secteur du tourisme et des transferts des Tunisiens à l’étranger, ainsi que des exportations de l’huile d’olive.

Selon le budget de l’Etat de l’année 2025, la Tunisie devrait rembourser 18,2 milliards de dinars au titre du principal de la dette publique, dont 8,5 milliards de dinars des dettes extérieures et 9,7 milliards de dinars pour la dette intérieure.

En outre, les tranches des intérêts de la dette publique pour l’année prochaine sont estimées à près de 6,5 milliards de dinars, répartis entre 4,6 milliards de dinars (intérêts de la dette intérieure) et 1,9 milliard de dinars (intérêts de la dette publique extérieure)..

Les échéances de la dette extérieure dues au titre de l’exercice en cours sont estimées à 8 469 MD, répartis entre le Fonds monétaire international (FMI) ( 1 126 MD), Afreximbank ( 815 MD), et l’Arabie saoudite ( 159 MD).

Selon un rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sur les perspectives économiques régionales, la part de la dette extérieure de la Tunisie dans la dette publique totale a régressé, passant de 70% en 2019 à 50% en 2025.

Le rapport prévoit également que l’encours de la dette publique de la Tunisie baissera à 80,5% du produit intérieur brut (PIB), d’ici fin 2025, ce qui reflète les efforts pour maîtriser les équilibres financiers publics à plusieurs niveaux.

Les données de la Banque mondiale (BM), dans le rapport sur “les dettes internationales”, montrent également que la Tunisie maîtrise sa dette extérieure, et la part du service de la dette dans le total du produit national, même avec une part importante des dettes à court terme au niveau de l’encours de la dette extérieure. De même, la Tunisie maitrise, clairement, la charge des dettes, par rapport aux ressources du secteur extérieur, notamment les exportations.

Ainsi, au cours des dernières années, l’économie nationale a réussi à surmonter les défis majeurs liés à la couverture de ses besoins de financement extérieur, sans avoir recours aux instances financières internationales.