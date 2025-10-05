Le photojournaliste tunisien Yassine Gaidi, correspondant de Rachma Media, est en danger après avoir été violemment arrêté par les forces d’occupation israéliennes alors qu’il couvrait la Global Sumud Flotilla dans les eaux internationales au large de Gaza. Selon un communiqué urgent de Rachma Media, il est actuellement détenu à la prison de Ketziot, dans le désert du Néguev, où il aurait subi des mauvais traitements et des violences physiques. L’organisation dénonce une atteinte grave à la liberté de la presse et appelle la communauté internationale à intervenir sans délai pour exiger sa libération ainsi que celle de l’ensemble des militants et journalistes arrêtés.

