L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) organise un concours national d’innovation dans les métiers du tissage manuel et des tapisseries murales, doté de “prix financiers substantiels” et dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée à ce vendredi 3 octobre.

Ce concours, ouvert aux designers, artisans et entreprises artisanales, s’inscrit dans le cadre de la 14ème édition de la Foire du Tapis et des tissages traditionnels, prévue du 19 au 28 décembre 2025.

Selon un communiqué de l’ONAT, cette initiative vise à sensibiliser les artisans et les jeunes promoteurs aux perspectives concrètes de développement, d’exportation et de création d’emplois offertes par ces métiers.

Les candidats peuvent présenter une ou deux créations innovantes, selon les dimensions proposées.

Les dossiers de candidature sont disponibles auprès des délégations régionales de l’ONAT.

Les créations innovantes, accompagnées de leurs fiches techniques et de photos, devront quant à elles être déposées auprès des délégations régionales au plus tard le vendredi 28 novembre 2025.