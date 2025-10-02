Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, jeudi, au siège du département, avec la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica.

La rencontre a porté sur le renforcement du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, la coopération bilatérale dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la gestion de la migration et les préparatifs des prochaines échéances bilatérales.

Lors du point de presse qui a suivi l’entretien, le ministre a mis en avant le nouveau Pacte pour la Méditerranée, présenté comme un mécanisme stratégique visant à profiter du potentiel de l’espace méditerranéen en vue de renforcer la paix et la sécurité dans la région.

Cette initiative européenne vise, également, à renforcer la coopération au sein de cet espace, tout en prenant en considération les spécificités des pays de la rive sud ainsi que des défis auxquels ils font face.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti a indiqué que la rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des énergies renouvelables, du développement durable et de la recherche scientifique.

Il a, dans ce sens, réitéré l’importance de consolider le partenariat Tunisie-UE sur la base des principes fondamentaux de ces liens historiques, à savoir le respect mutuel, le traitement d’égal à égal et le respect des choix de la Tunisie et de son peuple.

Sur la question de la migration, Nafti a réaffirmé que la Tunisie refuse, fermement d’être un pays de transit ou d’installation pour les migrants irréguliers, et a appelé à une approche innovante et qui soutient les mécanismes de migration légale, vecteurs de création de richesse.

Le ministre a enfin indiqué que les préparatifs en prévision de la 16e session du Conseil d’Association UE-Tunisie, prévue fin octobre vont bon train, faisant observer que cette échéance coïncide avec le 30e anniversaire de la signature de l’Accord d’Association.

Pour sa part, la Commissaire européenne a mis en avant les réalisations des deux parties dans les domaines du commerce, des investissements, des énergies renouvelables, de la gestion de la migration, de l’autonomisation des femmes ainsi qu’aux opportunités offertes aux jeunes Tunisiens pour étudier et travailler en Europe.

La commissaire a rappelé que les entreprises européennes créent plus de 400 000 emplois en Tunisie et que l’UE reste engagée à renforcer la croissance économique et les investissements réciproques.

Elle a également insisté sur le rôle de la société civile et sur le potentiel du partenariat pour développer l’économie, soutenir le développement durable, renforcer la coopération énergétique et promouvoir les échanges éducatifs, scientifiques et culturels.

Concernant, le Pacte pour la méditerranée, un mécanisme qu’elle préside, Dubravka Šuica a précisé qu’il sera accompagné d’un plan d’action de court et moyen terme, appelant à travailler d’un commun accord et avec des objectifs bien précis pour le bien de toutes les composantes de l’espace méditerranéen.