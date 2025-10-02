La graphiste et illustratrice tunisienne Nada Dagdoug expose au 17ème festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) organisé du 1er au 05 octobre 2025 à l’office Riadh El Feth, sous le thème “Edition des enfants” , avec l’Egypte comme invité d’honneur.

Les autres artistes qui exposent aux côtés de Nada Dagdoug sont Alitha Martinez (USA), Paulina Marquez (Mexique), Lorenzo Palloni et Gallizia Giusy (Italie), Andrew Henry, Sara Victor Loid, Khaled Abazeez et Ocha Chan (Egypte), Monthe Youmbi (Cameroun), Benyoucef Abbas Kebir et Slimane Zeghidour (Algérie), Tristan Demers (Canada), Madlin Isa (Syrie), Comic Palestino Rojo Perez Pedro (Espagne/Palestine), Nao Kurebayashi et Kiyomi Koizumi (Japon).

Le programme du festival comporte également des ateliers et des rencontres pédagogiques, des conférences ainsi que des concours, avec un volet dédié à l’art palestinien.