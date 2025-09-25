Le programme spécial de régulation de l’approvisionnement et des prix de la viande de volaille vient d’être relancé dans les gouvernorats du Grand Tunis, et sera généralisé à partir de cette semaine à 13 autres gouvernorats, a indiqué, jeudi, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations.

Ce programme prévoit la distribution directe de quantités de viande de volaille à des prix préférentiels, fixés à 8 dinars pour un poulet dont le poids moyen dépasse 1,1 kg.

L’objectif est de distribuer une quantité globale dépassant 18 000 kg au cours de la semaine en cours, dans les quartiers populaires et les zones prioritaires, en coordination avec les autorités régionales, locales et sécuritaires.

Le programme se poursuivra dans les prochaines semaines avec un rythme et des quantités plus importants, tout en élargissant la liste des gouvernorats et des fournisseurs participants.

Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, soutenir l’approvisionnement du marché en produits de base et faire face à toute manipulation des prix.

Le ministère a appelé les citoyens à signaler toute infraction susceptible d’affecter la transparence des transactions commerciales, la stabilité des prix ou toute autre irrégularité, via le numéro vert (80100191) ou les numéros des directions régionales du commerce et du développement des exportations disponibles sur le site.