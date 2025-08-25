Les start-ups tunisiennes dÃ©veloppant des solutionsÂ climato-intelligentes sont appelÃ©es Ã participer Ã u Salon africain de la Technologie, de lâ€™Intelligence Artificielle et des Start-up”Â (Big Tech Africa 2025), qui se tiendra du 9 au 11 septembre 2025, Ã Tunis.

Elles auront l’occasion de prÃ©senter leurs solutions au sein du pavillon institutionnel de lâ€™Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a indiquÃ© l’agence qui a lancÃ© l’appel a candidatures enÂ partenariat avec l’Agence allemande de coopÃ©ration internationale (GIZ) et ses partenaires techniques.

Cet appel sâ€™adresse aux entreprises titulaires du label Â«Â Start-upÂ Â», dÃ©veloppant des solutions numÃ©riques et climato-intelligentes pour la gestion durable et la santÃ© des sols, a-t-elle prÃ©cisÃ©, dans un communiquÃ©.

Lâ€™objectif est dâ€™identifier et de promouvoir des solutions innovantes rÃ©pondant aux dÃ©fis de la dÃ©gradation des sols, du changement climatique et de la raretÃ© des ressources naturelles et de soutenir la mise Ã lâ€™Ã©chelle de modÃ¨les Ã©conomiques durables pour la santÃ© des sols et lâ€™agroÃ©cologie, conformÃ©ment aux prioritÃ©s nationales et rÃ©gionales.

Il sâ€™agit Ã©galement de favoriser lâ€™intÃ©gration des startups sÃ©lectionnÃ©es dans le rÃ©seau africain dâ€™innovation durable, en cohÃ©rence avec les orientations du rÃ©seau Partners for Change (P4C) et de mettre en valeur lâ€™expertise tunisienne en matiÃ¨re de digitalisation agricole, de services de conseil innovants et de solutions basÃ©es sur lâ€™Ã©conomie circulaire, outre lâ€™intÃ©gration des startups dans des programmes de renforcement des capacitÃ©s et de rÃ©seautage rÃ©gional et international.

Y sont Ã©ligibles les startups disposant dâ€™une solution numÃ©rique ou climato-intelligente directement applicable Ã la gestion durable des sols, tels que les outils dâ€™aide Ã la dÃ©cision, la cartographie numÃ©rique des nutriments, les systÃ¨mes de suivi et les intrants agroÃ©cologiques innovants et dâ€™un modÃ¨le techniquement Ã©prouvÃ© et Ã©conomiquement viable (prototype ou solution dÃ©jÃ testÃ©e).

La date limite de la candidature est fixÃ©e au 31 aoÃ»t 2025 et les candidatures doivent dÃ©poser leurs demandes en ligne.

Lâ€™appel Ã candidatures sâ€™inscrit dans le cadre du projet Â«Â Soil MattersÂ Â» visant Ã dÃ©velopper et de promouvoir les innovations agroÃ©cologiques avec le secteur privÃ© et qui a Ã©tÃ© lancÃ©, le 8 avril 2025, Ã Tunis.

D’une durÃ©e de 3 ans et 10 mois (mai 2025/juin 2028), le projet est financÃ© Ã hauteur de 2,3 millions d’euros par le ministÃ¨re fÃ©dÃ©ral allemand de la CoopÃ©ration Ã©conomique et du dÃ©veloppement (BMZ), avait indiquÃ© Anneke Trux, responsable programme globalÂ ” Protection et RÃ©habilitation des sols pour la sÃ©curitÃ© alimentaire” (ProSol) dans une dÃ©claration aux mÃ©dias lors de la cÃ©rÃ©monie de lancement.

Il est mis en place par le ministÃ¨re de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pÃªche et l’Agence allemande de coopÃ©ration internationale (GIZ).

Il s’agit d’un programme global dotÃ© d’un budget total de 20 millions d’euros dÃ©ployÃ© en Tunisie, en Inde, au Kenya, en Ethiopie, au Madagascar et au Cameroun.