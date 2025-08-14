Le commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Nabeul, a annoncé, jeudi, le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des travaux du puits profond d’El-Ethar à Sidi Bhar, dans la délégation de Grombalia pour un projet d’un cout estimé à 500 mille dinars.

Le parachèvement des travaux de forage est prévu d’ici fin janvier 2026, date à laquelle l’exploitation du puits sera lancée, a indiqué à à la TAP, le chef de service des Eaux et de l’Aménagement rural au CRDA, Jalel Rabhi.

Cette ouvrage devrait permettre de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour quelque 480 familles des regroupements d’El-Ethar et Sidi Bhar, corrigeant ainsi les problèmes de distribution fluctuante dans ces zones et assurant un débit équitable pour les bénéficiaires.

Le responsable a également indiqué que, conformément aux recommandations issues d’une visite sur le terrain effectuée le 30 juillet dernier dans les localités de Jebel El Tarif et Aïn Tebournouk, l’autorisation de creuser un second puits dans la zone a été accordée.

Ce forage supplémentaire complétera le réseau existant afin de garantir un approvisionnement en eau potable aux deux communautés ciblées, situées aux extrémités du réseau encore soumis à des irrégularités malgré les améliorations déjà apportées par la délégation régionale.

Il a précisé qu’ne étude géophysique a préparé cette étape, confiée à un bureau d’études spécialisé, formulant l’espoir que toutes les phases du projet seront exécutées conformément au calendrier établi.

Il convient de souligner que l’accès à l’eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Nabeul avait atteint près de 98% à la fin de l’année 2023, dont plus de 60% via les réseaux de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), et plus de 34% via les ouvrages de l’ingénierie rurale, assurant plus de 32 000 foyers à travers 48 centres de développement et 26 000 branchements individuels.