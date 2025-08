Tunis, le 5 août – Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel tunisien sera globalement dégagé ou peu nuageux ce mardi 6 août. Cependant, les vacanciers et marins devront faire preuve de vigilance sur le littoral en raison de conditions maritimes qui s’annoncent agitées à houleuses.

Les vents souffleront principalement du secteur Nord sur le Nord et le Centre du pays, et du secteur Est dans les régions du Sud. Une intensification est attendue dans l’après-midi, notamment dans les golfes de Tunis et de Hammamet, ainsi que localement dans le Sud, ce qui pourrait compliquer les activités nautiques.

Côté températures, les maximales varieront selon les régions. Elles se situeront entre 29 et 34 degrés Celsius dans le Nord, sur les zones côtières et les hauteurs. Le reste du pays connaîtra des températures plus élevées, atteignant 35 à 40 degrés Celsius, confirmant une journée estivale typique en Tunisie.