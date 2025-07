Fidèle à sa mission d’excellence, Wifak Bank réaffirme son engagement à être un partenaire incontournable du développement économique, en proposant des solutions de finance islamique innovantes pour accompagner la croissance des secteurs clés de l’économie tunisienne.

Dans cette dynamique ambitieuse, la banque poursuit une extension maîtrisée de son réseau d’agences, avec un objectif de renforcer sa couverture territoriale et d’optimiser sa présence géographique à travers l’ensemble des gouvernorats. Cette stratégie vise à rapprocher davantage Wifak Bank de ses clients, tout en consolidant sa position comme acteur majeur du paysage bancaire islamique.

À cet effet, Wifak Bank annonce l’ouverture officielle de sa 52ᵉ agence, « Agence WIFAK BANK El Yasminet », située au 22, rue des Phéniciens, Nouvelle Médina 2063, El Yasminet, Ben Arous, à partir du mercredi 23 juillet 2025.

Cette nouvelle implantation renforce la présence de WIFAK BANK dans le Grand Tunis et constitue une étape majeure vers une couverture territoriale élargie, permettant de mieux servir ses clients — particuliers, TRE, professionnels et entreprises — en répondant à leurs besoins avec des produits et services adaptés aux principes de la finance islamique : solutions digitales sécurisées, cartes, comptes, offres, placements et investissements, financements, plans d’épargne, services de transfert d’argent, opérations internationales, et bien plus encore.

À travers ce nouveau point de contact, WIFAK BANK confirme son orientation vers une expérience client de qualité, considérée comme un indicateur clé de performance et de création de valeur. La banque veille à offrir à ses clients une expérience unifiée, fluide et personnalisée, en leur apportant conseils et accompagnement adaptés.

L’agence « WIFAK BANK El Yasminet » est équipée d’un DAB pour permettre aux clients d’effectuer les opérations de retrait d’argent 7jours/7 et 24h/24 ainsi que des écrans dynamiques pour communiquer sur les cours de change, les produits et services et d’autres informations utiles.

Toute l’équipe de WIFAK BANK sera honorée de vous accueillir dans sa nouvelle agence « WIFAK BANK El Yasminet » et espère vous compter parmi sa nouvelle clientèle et profiter de la gratuité des frais de tenue de compte pour les 50 premiers clients.