L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organisera, jeudi prochain, 22 mai 2025, une formation en ligne sur “La règlementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées”, et ce, en collaboration avec le projet Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT).

Cette formation a pour objectif d’aider les entreprises opérant dans l’agro-alimentaire à mieux comprendre les exigences légales et obligatoires relatives à l’étiquetage et au conditionnement des produits alimentaires, indique l’APIA, dans un communiqué.

Il s’agit également d’une opportunité pour améliorer la qualité et la conformité de l’emballage des produits aux exigences réglementaires, renforcer la compétitivité de sociétés et faciliter leur accès aux marchés locaux et internationaux.

Les sociétés intéressées pourraient s’inscrire via le lien suivant : httpss://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFJXJi2bKToUjIiDxpz5TZeeepToVJhcutr9ZwpJLluvIZsA/viewform?pli=1

En Tunisie, la Loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, stipule que “l’étiquette apposée sur les denrées alimentaires préemballées ne devra pas décrire ou présenter le produit d’une façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer d’une façon quelconque une impression erronée au sujet de sa nature véritable”.

Par ailleurs, aucun produit alimentaire préemballé ne peut être vendu sans étiquetage, et il est interdit de vendre ou de distribuer, à titre gratuit, des produits alimentaires préemballés, à une date postérieure à la date limite d’utilisation portée sur l’étiquetage.

Pour rappel, le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT) est financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO) et est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en étroite collaboration avec le Ministère du Développement, le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture tunisiens. Ce projet met sous les projecteurs principalement les produits agroalimentaires du terroir tunisiens.