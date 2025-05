Une journée dédiée à « La pensée et la création au Maghreb » sera organisée, le mardi 20 mai, à Paris, par la Fondation de la pensée arabe en partenariat avec l’Institut du monde arabe (IMA).

Cet événement qu’abritera le siège de l’IMA est organisé à l’occasion de la publication du treizième rapport de la Fondation de la pensée arabe sur le développement culturel dans le monde arabe, intitulé « Cartographie intellectuelle et culturelle des pays du Maghreb ».

Les pays du Maghreb, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie, se distinguent par la richesse de leur patrimoine historique, la diversité des racines et des composantes de leur culture, le dynamisme et la fécondité de leur activité intellectuelle, la qualité de leur créativité littéraire et artistique, et le caractère pionnier de leur mouvement féministe, a annoncé l’IMA.

Les quatre tables rondes de la Journée abordent tour à tour ces différents volets : les principaux défis intellectuels affrontés par ces pays, notamment le multilinguisme ; le paysage intellectuel à travers quelques-unes de ses grandes figures, et un état des lieux de la réflexion philosophique; les combats des femmes et leurs contributions à la pensée et à la création dans leurs différents domaines; des initiatives pluridisciplinaires innovantes dans le domaine des arts.

La Fondation de la pensée arabe clôt sa journée de rencontres par un concert exceptionnel placé sous la direction musicale de Farhat Bouallagui: trois grand.e.s solistes algérien, tunisien et marocain se réuniront sur scène pour célébrer fraternellement la musique arabo-andalouse et ses riches déclinaisons.

Programme des tables rondes

■Le Maghreb des langues

Si les problèmes posés par la diglossie de l’arabe littéral et dialectal sont identiques à ceux des autres pays arabes, la reconnaissance officielle de la langue amazighe, l’hégémonie exercée par la langue française dans le prolongement du passé colonial, les initiatives visant à lui substituer l’anglais, ainsi que les projets d’arabisation de l’enseignement scolaire et universitaire confèrent aux pays du Maghreb un statut linguistique particulier.

Ici plus qu’ailleurs, les choix linguistiques reflètent l’impact des données historiques, des options idéologiques et des engagements politiques. Ici plus qu’ailleurs, la langue cesse d’être un simple outil de communication et devient une composante majeure de la culture spécifique, une affirmation privilégiée de l’identité nationale, une expression recherchée de l’appartenance religieuse ou communautaire. Dans un tel contexte, que révèlent l’essor d’une langue ou le déclin d’une autre ? Quelle politique linguistique adopter ? Comment pratiquer une gestion judicieuse du multilinguisme ?

■Paysage intellectuel au Maghreb

Le paysage intellectuel au Maghreb nous saisit par l’intense activité et productivité de ses acteurs et la reconnaissance unanime de leur contribution majeure au renouveau et à la promotion de la pensée arabe. Cette table ronde nous invite d’abord à lire les œuvres d’un certain nombre de grandes figures qui s’imposent comme des références incontournables dans ce domaine. Elle posera ensuite les questions servant de guide à la découverte de la philosophie maghrébine contemporaine : principaux penseurs ; écoles et courants prédominants ; thématiques ; approches méthodologiques; défis et perspectives.

■Femmes maghrébines dans la pensée et la création

Animée par d’éminentes figures féminines, cette table ronde se propose de présenter l’apport des femmes maghrébines dans deux domaines où il s’est particulièrement illustré : la pensée féministe et la création littéraire. Bien plus qu’un simple état des lieux, cet éclairage vise à nous présenter l’héritage intellectuel de femmes pionnières et à fournir des clefs susceptibles de nous aider à mieux comprendre des thématiques cruciales, dont l’égalité de genre, la réinterprétation des textes sacrés, la lutte contre l’ignorance, le dogmatisme et le fanatisme.

■Innovations dans la création artistique maghrébine

La création contemporaine maghrébine, toutes disciplines confondues, est extrêmement active et multiplie les coopérations à échelle internationale.

Design, art contemporain, édition, spectacle vivant, musique, explorent de nouveaux modèles de création, inventent des lieux aux modalités inédites ou déploient des festivals en prise avec leurs territoires, adossés pour beaucoup à leurs héritages culturels patrimoniaux.

Si cette scène entreprenante et connectée ne date pas d’hier, elle a connu une croissance exponentielle dans la dernière décennie. Biennales d’art et de design, nouveaux musées, festivals croissent en nombre et fédèrent un public de plus en plus nombreux.

Cette table ronde explore cette dynamique en marche à travers la mise en perspective d’initiatives remarquables dans la région.