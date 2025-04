La Société des Transports de Tunis (TRANSTU), principal opérateur de transport urbain dans la capitale, a cru nous épater en annonçant le 14 avril 2025, la réception d’un don de 80 bus d’occasion de la France.

Il s’agit d’un premier lot de 165 autobus standards modifiés en marge des derniers Jeux Paralympiques de Paris, dans le cadre de la convention de donation signée entre la société, Ile de France Mobilité et l’Agence Indépendante des Transports de Paris, le 27 janvier 2025.

Ce lot sera mis en service dans les prochaines semaines, en attendant la réception du deuxième lot de 85 bus, selon un communiqué publié ce soir par la TRANSTU.

Ce n’est pas la première fois que la Transtu recourt à des bus d’occasion pour résoudre provisoirement les difficultés rencontrés pour transporter les usagers. En 2024, elle a acheté 300 bus d’occasion de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Pour anticiper apparemment sur les fortes critiques dont fait l’objet le recours presque systématique de la Transtu aux bus d’occasion, la Transtu a cru épater les usagers en louant les performances des nouveaux bus d’occasion.

Il s’agirait, selon le communiqué de la Transtu “d’éco-bus se caractérisent par un plancher bas et sont également équipés d’un filtre à particules conforme à la norme Euro 5, d’un escalier automatique pour permettre aux personnes à besoins spécifiques d’accéder facilement au bus, notamment l’espace réservé aux personnes en fauteuil roulant, d’un système de ventilation et de climatisation pour certains d’entre eux, ainsi que d’un système de vidéosurveillance et d’un système de changement de vitesse automatique.

Confrontée, depuis des années, par l’effet de la mauvaise gouvernance, à d’énormes pertes, dettes et déficits se chiffrant à plus de 3 milliards de dinars, la Transtu dont la moitié du parc (bus et rames de métro) est en panne et inutilisable, peine à trouver des solutions pérennes à ces contreperformances. Principale victime : l’usager qui souffre pour aller au travail ou pour rentrer. ce dernier continue à attendre une heure et plus pour voir pointer une bus qui arrivé en plus bondé.

ABS