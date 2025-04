« Apprendre aujourd’hui, encore et toujours, c’est le secret de la réussite. » C’est par ces quelques mots qu’Imed Zitouni, expert de renommée mondiale en intelligence artificielle (IA) et en traitement du langage naturel (TLN), synthétise un parcours de plus de 20 ans dans les technologies avancées de l’IA et du TLN.

Aujourd’hui directeur de l’ingénierie chez Google USA, il façonne l’avenir des technologies conversationnelles et de la recherche sémantique. Avec plus de vingt ans d’expérience chez des géants comme Google, Microsoft et IBM, il incarne l’excellence et l’innovation dans son domaine. Invité à intervenir lors d’un webinaire organisé par l’association franco-tunisienne Reconnectt, Imed Zitouni partage un regard lucide sur la formation des ingénieurs tunisiens.

Il salue leur solide maîtrise des fondamentaux – mathématiques, physique, chimie – mais souligne un défi de taille : « Ce que j’ai appris il y a dix ans est aujourd’hui obsolète. Ce que j’apprends maintenant le sera dans cinq ou dix ans. Chaque jour, de nouvelles découvertes, de nouvelles innovations bouleversent nos connaissances. Il est impératif d’être en veille constante, de s’adapter et d’embrasser le savoir sans relâche. »

Imed Zitouni est un pur produit de l’université tunisienne. Diplômé en informatique de l’École Nationale Supérieure d’Informatique (ENSI), il poursuit ses études en France et obtient une maîtrise puis un doctorat en informatique à l’Université de Nancy 1 (aujourd’hui Université de Lorraine), tous deux couronnés des plus hautes distinctions.

« Apprendre aujourd’hui, encore et toujours, c’est le secret de la réussite. Dans un monde technologique en perpétuelle évolution, la seule constante, c’est l’apprentissage. »

Citant l’exemple de Bangalore, en ville qui s’est imposée comme la capitale indienne de l’informatique et où nombre de multinationales US se sont implantées Imed Zitouni estime que le fait : “Que les jeunes Tunisiens tentent des expériences professionnelles à l’international est appréciable d’autant plus qu’en s’imposant par leurs formations et leurs compétences, ils peuvent inciter de grandes firmes internationales à s’implanter en Tunisie car confiantes dans les qualifications des élites sur place”.

Aux States, les travaux de recherche de M. Zitouni posent les bases d’une carrière exceptionnelle : il explore les modèles statistiques et d’apprentissage automatique appliqués au TLN, ouvrant la voie à ses futures contributions en reconnaissance vocale et en modélisation linguistique. Après un court passage en tant que professeur assistant à l’Université de Nancy 1, il choisit de plonger dans le monde industriel, où il va marquer durablement l’évolution de l’IA appliquée au langage.

Un leader de l’IA au service de la recherche et de l’industrie

Si Imed Zitouni a bâti sa carrière dans le secteur privé, son impact dans le domaine académique et scientifique reste considérable. Depuis 2019, chez Google, il dirige les efforts en compréhension du langage naturel (NLU) pour optimiser la recherche sémantique et améliorer Google Assistant grâce au Knowledge Graph.

Avant cela, chez Microsoft (2012–2019), il a supervisé les sciences de la compréhension conversationnelle pour Cortana, perfectionnant les systèmes de dialogue et de compréhension du langage.

Chez IBM (2004–2012), il pilote des projets de TLN multilingue, travaillant notamment sur l’extraction d’informations en arabe, l’étiquetage sémantique et la traduction automatique, avec un rôle clé dans l’initiative Watson.

« Ce que j’ai appris il y a dix ans est déjà obsolète, et ce que j’apprends aujourd’hui le sera demain. En IA, il faut accepter de réapprendre chaque jour. »

Ses débuts chez Bell Labs (Lucent Technologies), où il passe près de six ans, le voient s’attaquer à la reconnaissance vocale, la modélisation linguistique et les systèmes de dialogue parlé.

Un passage éclair chez la startup parisienne DIALOCA lui permet de se familiariser avec les défis entrepreneuriaux liés au TLN, notamment dans le routage d’e-mails et la modélisation linguistique.

En parallèle de son engagement industriel, il reste un acteur influent de la communauté scientifique : professeur invité, rédacteur en chef de revues académiques et conférencier, il partage son expertise avec les générations futures d’ingénieurs et de chercheurs.

Imed Zitouni est un virtuose de l’IA et du traitement du langage. Avec plus de 100 brevets et publications scientifiques à son actif, il est l’auteur de deux ouvrages et de plusieurs chapitres spécialisés. Ses recherches ont été citées plus de 3.894 fois, preuve de son influence dans le domaine.

« L’excellence technique des ingénieurs tunisiens est réelle. Mais il faut y ajouter une culture du changement, une curiosité permanente et une ouverture internationale. »

Parmi ses innovations majeures : l’amélioration de la reconnaissance vocale en arabe via l’intégration de caractéristiques syntaxiques et morphologiques, la mise au point de systèmes robustes de détection d’entités multilingues et la conception de modèles TLN économes en ressources, comme les cadres avancés de DeepSeek.

Son leadership industriel se traduit par des applications concrètes : perfectionnement des capacités conversationnelles de Cortana, raffinement de la sémantique de recherche de Google, et bien d’autres avancées qui façonnent notre interaction quotidienne avec la technologie.

« Si des jeunes brillants partent à l’étranger, c’est une opportunité : ils deviennent nos ambassadeurs technologiques. Le défi, c’est de leur donner envie de construire aussi ici. »

Reconnu comme membre senior de l’IEEE, il a siégé au comité technique IEEE sur le traitement de la parole et du langage (1999–2011) et a occupé des fonctions clés au sein de l’Association for Computational Linguistics (ACL), notamment en tant qu’officier d’information pour les langues sémitiques. En tant que rédacteur en chef des ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Processing, il contribue activement à la diffusion des savoirs en IA.

En 2024, il est honoré du Tunisian AI Award par la Tunisian AI Society, reconnaissance de son impact mondial et de son attachement à ses racines tunisiennes.

Un appel à l’action pour la Tunisie

Interrogé sur son rôle potentiel dans l’essor technologique de la Tunisie, Imed Zitouni répond avec enthousiasme : « Bien sûr que je veux aider ! Mais dites-nous comment. Dites-nous ce que nous pouvons faire et nous veillerons à ce que cela soit fait. »

« Oui, je veux contribuer à la réussite technologique de la Tunisie. Mais il faut que l’appel soit clair, structuré, porté par une stratégie. Nous, de l’extérieur, sommes prêts. »

Ce message est un appel aux décideurs, aux institutions et aux jeunes talents. L’avenir technologique de la Tunisie ne repose pas seulement sur des compétences techniques solides, mais aussi sur la capacité à s’adapter, à innover et à apprendre en permanence.

L’exemple d’Imed Zitouni illustre qu’avec du talent, de la persévérance et une vision tournée vers l’avenir, il est possible de briller sur la scène mondiale tout en gardant un lien fort avec son pays d’origine.

A.B.A

TLN : Traitement du langage naturel (Natural Language Processing – NLP).