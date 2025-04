Les billets et monnaies en circulation ont dépassé les 24 milliards de dinars, à la date du 3 avril 2025, en hausse de 12%, par rapport à la même période de l’année 2024, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

«La hausse des billets et monnaies en circulation, enregistrée au cours cette dernière période, est un résultat évident de la nouvelle loi sur les chèques », et ce, en raison du recours massif des tunisiens aux liquidités, en substitution à l’utilisation des chèques, lesquels constituent « le moyen de paiement le plus utilisé en Tunisie», avait expliqué l’ancien Directeur Général de la politique monétaire à la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Mohamed Salah Souilem, lors d’une récente interview accordée à l’Agence TAP.

Les indicateurs de l’Institut d’émission ont fait ressortir, en outre, une légère hausse des recettes touristiques de 5%, passant de 1,2 milliard de dinars, durant le premier trimestre 2024, à 1,3 milliard de dinars, à fin mars 2025.

Pareillement, les revenus du travail cumulés ont enregistré une évolution de 7,2%, pour avoisiner les 1,9 milliard de dinars, au cours des trois premiers mois de l’année 2025, contre 1,7 milliard de dinars, une année auparavant.

Ainsi, le total des recettes touristiques et des revenus du travail sont en mesure de couvrir les services de la dette extérieure, à hauteur de 54,6%, étant donné que ces derniers se sont élevés à 5,9 milliards de dinars, à fin mars 2025.

S’agissant des avoirs nets en devises, ils se sont maintenus au même niveau, par rapport à l’année dernière, à 23,3 milliards de dinars (ce qui représente 102 jours d’importation), à la date du 4 avril 2025.