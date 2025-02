Le samedi 15 février 2025, l’Arab Tunisian Bank (ATB) a inauguré un nouveau laboratoire médiatique au lycée Mohamed Ali Annabi à Ras Jebel, marquant une étape importante dans un partenariat fructueux avec le ministère de l’Éducation. Ce projet, initié en 2017, fait partie d’un programme visant à moderniser les infrastructures éducatives à travers la mise en place de laboratoires informatiques dans plusieurs établissements scolaires du pays.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Riadh Hajjaj, directeur général de l’ATB, d’Iskandar Ghania, directeur général du Centre national des technologies de l’Éducation (CNTE), de Houda Shakir, déléguée régionale de l’Éducation à Bizerte, ainsi que de responsables éducatifs et bancaires locaux.

Un partenariat durable pour l’éducation numérique

Riadh Hajjaj a souligné l’importance de cette initiative dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Éducation, soulignant que la banque a déjà équipé des laboratoires médiatiques dans des collèges et lycées à travers 11 gouvernorats. Pour lui, ce projet s’inscrit pleinement dans la responsabilité sociale des institutions financières, dont le rôle est d’adapter les établissements scolaires aux évolutions technologiques.

“Il est essentiel de soutenir les écoles publiques et de répondre aux besoins croissants des élèves dans le contexte de la révolution technologique”, a déclaré Hajjaj, réaffirmant l’engagement de l’ATB à contribuer à l’amélioration continue du système éducatif tunisien.

Le rôle du CNTE et des technologies dans l’éducation

Iskandar Ghania a salué les efforts conjoints de l’ATB et de la société civile pour offrir une éducation modernisée. Selon lui, ce laboratoire représente le 14e projet du genre, visant à intégrer les technologies dans les processus éducatifs. Il a également souligné les défis relatifs au développement des infrastructures nécessaires, notamment l’extension de la couverture de la fibre optique dans environ 4 000 établissements scolaires.

Le directeur du CNTE a évoqué la mise en place de près de 2 000 laboratoires mobiles dans les régions du pays, avec l’objectif de renforcer l’intégration numérique dans les écoles primaires. “Nous comptons sur l’aide des fournisseurs de services pour connecter ces écoles à Internet, notamment avec l’extension de la 5G”, a ajouté Ghania.

Cet équipement de pointe, qui inclut des formations et un entretien régulier des équipements, permettra aux élèves de bénéficier d’un enseignement plus interactif et adapté aux exigences du monde numérique. L’ATB continue ainsi de jouer un rôle clé dans la réduction des inégalités éducatives, en particulier dans les régions les plus reculées.

Par ce projet, l’ATB réaffirme son engagement envers l’éducation et la transformation numérique, en soutenant la formation des compétences des générations futures et en assurant leur préparation aux défis technologiques de demain.