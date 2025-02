Une fois n’est pas coutume, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), habituée à ne tolérer dans ses publications que des informations positives, a publié des statistiques sur les entreprises qui ont disparu en 2024.

D’après l’APII, 41 entreprises industrielles opérant pour le marché local ont passé la clef sous la porte en 2024.

Conséquence : le tissu industriel tunisien s’en est ressenti. Il ne compte plus que 4661 entreprises opérationnelles dans l’industrie en 2024, contre 4702 à la fin de 2023 et 5333 il y a 5 ans.

Dans le détail, la fermeture a concerné les usines dans les secteurs du textile & habillement (-11), dans l’industrie de la chaussure (-5) et la chimie (-4).

Toujours selon la même source, ce sont les industries des matériaux de construction qui affichent en 2024 les disparitions de sites industriels les plus importantes : -17 entreprises par rapport à 2023 et -97 depuis l’année 2019 soit, le taux de déperdition le plus élevé des cinq dernières années.

L’emploi dans le secteur industriel a été, également, impacté par ces disparitions. L’industrie tunisienne qui occupait 533,6 milliers de personnes à la fin de 2023 n’en occupait à la fin de l’année dernière que 526,0 mille soit, une perte de plus de 7500 emplois.

Par région, les disparitions d’entreprises ont été particulièrement importantes dans la région de Sfax. À lui seul, le gouvernorat de Sfax a enregistré plus de la moitié des fermetures d’usines : -28 sur les 41 sites pour toute la Tunisie. La région du Grand Tunis est la deuxième région la plus sinistrée avec la fermeture de 16 entreprises industrielles depuis l’an dernier.

ABS