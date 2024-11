Les recettes du secteur de l’artisanat ont enregistré une hausse de 7%, pour se situer à 173 millions de dinars, a indiqué le ministre de l’Artisanat, Sofiane Tekaya.

Intervenant lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) tenue vendredi, au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission du Tourisme et de l’artisanat, Tekaya a fait savoir que les investissements dans le secteur de l’artisanat ont atteint près de 182 millions de dinars (+6,5%), favorisant l’emploi de 4400 personnes.

Il a souligné que la réactivation des programmes de soutien et d’accompagnement a permis l’encadrement de plus de 5000 artisans (+2,6%) et a favorisé l’augmentation de la valeur ajouté du secteur.

Et d’ajouter que le ministère œuvrera, au cours de l’exercice 2025, à renforcer les compétences et les ressources, à encourager la création des sociétés communautaires et à développer davantage l’octroi des labels.

Le secteur de l’artisanat contribue de 4% au PIB et de 2% aux exportations du pays et est composé de 300 milles artisans opérant dans 76 activités.