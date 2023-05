Dr. Nabil El Kadhi est un expert Futuriste en Education avec un parcours de pure player Technologiques et une forte conviction de l’importance d’un système d’éducation qui respectent les règles d’équité et d’inclusion.

Dans cet épisode, animée par Dr. Lobna Karoui, Nabil a partagé trois moments forts de son parcours qui l’ont marqué dont un moment difficile de sentiment d’injustice qui l’a pu le convertir en force d’ouvrir des nouveaux horizons.

Dr. El Kadhi a partagé des chiffres clés et choquants mettant en relief l’univers technologiques par rapport à l’univers humain inquiétant. Nabil a qualifié le système d’Education comme étant en situation ROUGE, alarmant en développant les axes qu’il faut considérés pour définir un nouveau système d’éducation adapté à l’avenir des technologies exponentielles et de l’univers virtuel.

L’importance des soft skills et le changement du role de l’enseignant qui doit devenir life coach sont des paramètres fondamentaux de ce nouveau système. Nabil El Kadhi reste optimiste en précisant les axes que la Tunisie devra développer pour définir un réel renouveau et redonner espoir à ses jeunes générations.

Nabil est un excellent communiquant qu’on ne se lasse pas d’écouter et il ne cesse de nous surprendre (certainement notre côté Disruptif et éternel curieux apprenant) dans ses réponses au portrait Chinois. Je vous laisse savourer ce pure produit Tunisien avec tant d’humour et de connaissances.



Bio Express :

Dr Nabil EL KADHI est Membre du Board de Vernewell Academy à Dubai et il a occupé plusieurs roles de management d’institutions d’Enseignement en tant que President de Khawarizmi International College (KIC) Khawarizmi Holding, President de AMA International University Bahrain et President. Nabil a été reconnu Futuriste dans le domaine de l’éducation et de l’innovation et a été sélectionné parmi les 50 leaders les plus impactant dans l’univers des Smart Cities et les applications intelligentes. Dr. EL KADHI est un examinateur externe de plusieurs accreditations comme “Oman Academic Accreditation Authority (OAAA)”et “National Center for Academic Accreditation and Assessment (NCAAA)” du Royaume de l’Arabie Saoudite.