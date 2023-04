Tunisie Leasing & Factoring et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS collaborent pour la mise en place de TLFNet, la 1ère plateforme digitale de leasing en Tunisie disponible sur PC, tablettes et smartphones destinée aux clients de TLF

Afin de renforcer sa stratégie de développement digital, Tunisie Leasing & Factoring lance sa nouvelle plateforme « TLFNet », un canal digital innovant, gratuit et simple d’utilisation.

Ce nouveau portail, permet aux clients de bénéficier gratuitement et en toute sécurité de plusieurs services en ligne telles que les demandes de financement, et toutes les demandes pour la gestion des contrats de leasing en vigueur.

TLFNet permet à ses clients de consulter leurs opérations de leasing avec TLF, obtenir toutes les informations dont ils auraient besoin et télécharger leurs factures.

Grâce à TLFNet, le client pourra traiter ses demandes plus rapidement, communiquer à TLF ses documents électroniquement, et bénéficier de délais de traitement encore plus réduits.

Tunisie Leasing & Factoring invite ses chers clients à vivre cette nouvelle expérience en se connectant sur le lien https://www.tlfnet.com.tn en téléchargeant l’application sur leurs tablettes et smartphones et en créant instantanément leurs comptes TLFNet.

Cette plateforme a été rendue possible grâce à la collaboration entre l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS et Tunisie Leasing & Factoring.