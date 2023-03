Le groupe allemand Dräxlmaier, spécialisé dans la fabrication des composantes automobiles a posé, mardi au pôle de compétitivité de Sousse “Novation City”, la première pierre d’un centre de recherche, d’innovation et de développement technologique.

Baptisé ” Sousse Hub “, ce centre sera réalisé moyennant un investissement d’environ 45 millions d’euros (près de 150 millions de dinars).

L’objectif est de contribuer au développement du secteur de l’industrie et des composants automobiles et favoriser la fabrication des produits à haute valeur ajoutée, selon un communiqué du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Le centre en question entrera en exploitation vers 2025 avec la création d’un millier d’ingénieurs et cadres hautement qualifiés, selon la ministre de l’Industrie, Neila Nouira Gongi.

Dräxlmaier a également inauguré à cette occasion, à Jemmel, une nouvelle unité de production qui emploiera, au cours de la prochaine période, 3 000 personnes, contre 1 000 emplois actuellement.

D’un investissement de 100 millions d’euros (environ 333 millions de dinars), cette unité spécialisée dans la fabrication d’appareils électroniques pour les voitures électriques mise sur l’énergie solaire photovoltaïque pour l’éclairage.

Gongi a souligné que Dräxlmaier a choisi de faire évoluer son activité en Tunisie à travers l’implémentation de nouvelles unités compte tenu de la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées en plus de l’infrastructure technologique.

Elle a rappelé dans ce sens que la charte de partenariat signée entre les secteurs public et privé opérant dans le secteur d’industrie automobile et ses composantes, vise à attirer les entreprises leaders mondiales à investir davantage dans ce domaine en Tunisie.

Installé en Tunisie depuis 1974, d’un petit atelier d’assemblage de composants électriques, le groupe allemand a développé sa présence dans le pays à travers cinq sites de production et une équipe de quelques 10 mille employés.

Le groupe fondé en Allemagne en 1958 opère, aujourd’hui, dans plus de 20 pays à travers le monde et emploie plus de 80 000 personnes.