Dans une démarche qualifiée comme une première en Tunisie et parmi les premières dans le monde en son genre, la société Kromberg & Schubert Béja a brillamment obtenu la Certification Internationale RSCI « Responsible Supply Chain Initiative » qui porte sur le degré de respect des normes sociales par les fournisseurs, le climat et le dialogue Social, les conditions du travail, ainsi que la protection de l’environnement dans la chaîne d’approvisionnement des constructeurs automobiles.

Grâce au programme « Responsible Supply Chain Initiative » (RSCI), la performance en matière de développement durable des entreprises de la chaîne d’approvisionnement automobile est évaluée et ses résultats sont reconnus à l’échelle mondiale en termes de bonnes politiques de gouvernance d’entreprise, du climat social, de liberté d’action, des droits des travailleurs, de participation des travailleurs aux activités de l’entreprise, de santé et de sécurité au travail, de protection de l’environnement et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Cette réalisation impressionnante, réussie avec un taux de 98%, est incontestablement le fruit des efforts concertés de la part de la Direction Générale de l’entreprise à travers l’instauration d’un climat social sain et des conditions de travail exemplaires d’une part, mais aussi de l’engagement de tous les collaborateurs et le profond enracinement de la culture d’entreprise en eux.

Félicitations à notre entreprise pour ce sacre honorable. Une réelle fierté pour la Tunisie en général et pour la région de Béja en particulier.

Kroschu Béja, La Success Story!

————-

A propos de Kromberg & Schubert Tunisie

Kromberg& Schubert Béja est une filiale du Groupe Allemand Kromberg & Schubert, Leader Mondial dans la fabrication du câblage et des faisceaux pour l’industrie automobile.

La filiale tunisienne, fondée en 2008 et gérée par des cadres 100% tunisiens, emploie plus que 4 000 personnes et compte parmi les acteurs majeurs dans le tissu industriel national.