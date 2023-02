Le Conseil d’affaires Tuniso-africain (TABC) a signé deux nouvelles conventions de partenariat avec l’Agence congolaise pour la promotion des investissements (ANAPI) et le Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI), et ce en marge de la 4ème session du forum économique tuniso-congolais, qu’il a coorganisé avec l’Ambassade tunisienne à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, du 14 au 18 février 2023.

Le Réseau international des agences francophones de promotion des investissements est un réseau de 17 agences de promotion de l’investissement en Afrique francophone. La convention signée entre le TABC et le RIAFPI, vise essentiellement la contribution à l’amélioration du climat des affaires entre les membres du réseau, l’accompagnement du secrétariat exécutif dans la mise à niveau et la standardisation des processus des différentes agences, ainsi que la dynamisation des relations économiques et commerciales des entreprises au sein de l’espace francophone Africain.

Le protocole d’accord de collaboration en matière de promotion des investissements et de coopération entre le TABC et l’ANAPI, lui, vise à encourager et faciliter la promotion et le développement des échanges commerciaux, des investissements et du partenariat économique entre les entreprises tunisiennes et congolaises. En vertu de cet accord, l’ANAPI assurera, entre autres, l’accompagnement des opérateurs économiques désireux de se développer ou d’investir en RDC.

Les deux institutions, l’ANAPI et le RIAFPI, participeront à la 6ème édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA2023), qui se tiendra le 3 et 4 mai 2023 à Tunis.