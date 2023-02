Un atelier régional de formation sur la couverture médiatique des informations économiques et financières a démarré, vendredi 10 février 2023 à Dubaï (Emirats arabes unis) avec la participation de 12 journalistes venus d’Egypte, du Liban, du Maroc et de la Tunisie.

L’atelier, qui dure 3 jours, est organisé par le Fonds monétaire international et son département Moyen-Orient et Asie centrale. Il est animé par des experts du fonds pour ce qui est des questions relatives à l’exploitation des données financières, et des formateurs en journalisme de “Reuters Fondation”.

Au programme de l’atelier, figure la couverture d’un forum, le 12 février 2023, sur les défis d’ordre fiscal auxquels doivent faire face les économies de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Des ministres de Finances et des gouverneurs des Banques centrales arabes sont attendus à ce forum, organisé dans la capitale émiratie par le Fonds monétaire arabe.