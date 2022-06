Un accord de partenariat a été signé, dimanche, entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l’environnement pour la définition d’un cadre général de partenariat entre l’office national de l’assainissement et le ministère de l’enseignement supérieur dans le domaine de l’assainissement.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’environnement, le 5 juin de chaque année.

Ont signé l’accord le ministre de l’enseignement supérieur Moncef Boukthir et la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui, et ce lors de la manifestation organisée dans le jardin botanique de Tunis, sous le signe ” Nous n’avons qu’une seule terre “.

L’accord vise, selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, à privilégier la mise en œuvre d’activités et de projets modèles, selon les domaines de compétence et de responsabilités de chacun au niveau de l’assainissement (domestique et industriel), ainsi que la réutilisation de l’eau traitée, l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, la formation continue ainsi que l’échange d’expériences et de développement de technologies modernes dans le domaine de la désinfection.