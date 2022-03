L’Arab Tunisian Lease (ATL Leasing) a doublé ses bénéfices et réalisé son meilleur résultat depuis sa création, ce qui lui a permis de reprendre son deuxième rang en termes de part de marché sur la place. C’est en tout ca ce qu’a indiqué le directeur général de l’entreprise, Zouhaier Tamboura, au lors de la communication financière organisée mardi 22 mars 2022 à la Bourse de Tunis.

A souligner au passager que le secteur du leasing compte huit sociétés qui gèrent près de 3,5 milliards de dinars. L’ATL occupe la deuxième marche du podium avec une part de marché d’environ 15%, soit 527 millions de dinars, a détaillé Tamboura.

Par secteurs d’activité financés par ATL, on trouve le commerce et les services qui occupent la première place (53,6%), viennent ensuite l’industrie (12,08%), le tourisme (12,08%), le BTP (11,90%) et l’agriculture (8,25).

Tamboura fait également état de l’augmentation de 31% du Produit Net de Leasing (PNL) de 39 600 dinars et d’un doublement du cours du titre ATL Leasing en Bourse, lequel passe de 1,16 dinar en août 2020 à 2,32 dinars à fin février 2022.

En outre, la société a réalisé un résultat net de 11 300 dinars en 2021, contre 5 500 dinars, en 2020, et table sur la réalisation d’un résultat de 13 500 dinars en 2022 et 19 900 dinars en 2026.

Et le patron d’ATL de se réjouir en ces termes : “… ces performances sont d’autant plus significatives qu’elles interviennent dans une conjoncture macroéconomique qui a été particulièrement délicate en 2021, année lourdement impactée par les soubresauts économiques et sociaux, nationaux et internationaux, mais aussi par les retombées de la crise sanitaire de Covid-19”.

Mais encore, “… les charges d’ATL Leasing ont été, à leur tour, soumises à une pression consécutive à sa contribution au don des banques et des établissements financiers à l’Etat à hauteur de 1 million de dinars (MDT), d’une part, et à une hausse significative de la masse salariale ces deux dernières années, d’autre part “.

Concernant ATL LLD spécialisée dans la Location Longue durée et dans la gestion des véhicules d’entreprise, elle disposera d’un parc d’environ 262 véhicules en 2022 en vue de réaliser des revenus de l’ordre de 2,7 millions de dinars, contre 105 véhicules en 2021.

La société table sur des revenus de 9,6 millions de dinars à l’horizon 2026 et un parc de 406 véhicules en location.

A noter le conseil d’administration de l’ATL a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire le 7 avril et de proposer un dividende de 0,190 dinar par action.